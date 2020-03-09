وزير خارجية لبنان: نحن الأكثر تأثرا والأقل تأثيرا في محيطنا

أكد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، أن لبنان يسعى لأفضل العلاقات مع الجميع، وأقر في الوقت نفسه أن لبنان "لطالما كان الأكثر تأثرا والأقل تأثيراً في محيطه".

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الاثنين، إن لبنان "يريد أن تكون له أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة أولا وكذلك مع جميع القوى الفاعلة والمؤثرة على الصعيد الدولي والتي لها علاقات مع لبنان".

وقال الوزير إن "لبنان لطالما كان الأكثر تأثرا والأقل تأثيرا في محيطه، لذلك من مصلحتنا أن تقوم العلاقات على أساس احترام قواعد وأعراف الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأكد أن بلاده "تحرص على التوجه نحو الأشقاء العرب لتعزيز العلاقات المشتركة وتعميقها وتطويرها، على قاعدة احترام سيادة كل دولة عربية، وسيادة لبنان"، لافتا إلى أن "الاختلاف أو الالتقاء بين الدول في بعض القضايا ظاهرة طبيعية جدا، وبالتالي سنعمل على محاصرة هذه الاختلافات والتباينات مع بعض الدول بغية احتوائها والعمل على تسويتها لأننا لن نسمح -ولا نريد- بأن يؤدي أي اختلاف إلى التشويش على علاقات تقوم على إرث كبير من الصداقة والمصالح المشتركة".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، قال: "لنا علاقات دبلوماسية عادية مع سوريا، ولكن كمن يمشي على حبل مشدود، فنحن نود أن نراعي موقفا عربيا من جهة، وعلاقات قائمة من جهة أخرى".

ودعا إلى وقف المشاحنات السياسية في لبنان، وقال: "المركب اللبناني قد يغرق اليوم -لا سمح الله- إذا لم نعمل جميعاً لإنقاذه. وعلى الأطراف وضع المشاحنات السياسية جانباً لأن غرق المركب لن يفيد أحداً، فالجميع خاسر".