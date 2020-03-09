ساري يكشف خطة خداعه لإنتر بـ«ديبالا» ويتحدث عن فيروس كورونا

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، على أهمية فوز فريقه مساء الأحد على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أن الموسم لا يزال طويلا ومتبقى 12 مباراة على نهايته.

وقال ساري في تصريحات صحفية عقب فوز يوفنتوس على إنتر:« انتصار مهم، ولكن لا يزال هناك 12 مباراة متبقية، الطريق مازال طويلا، وما قدمه يوفنتوس بالمباراة أكثر بكثير مما أردت رؤيته».

وأضاف:« إنتر حاول الضغط علينا في الشوط الأول وربما استهلك الكثير من الطاقة للقيام بذلك».

وواصل:«هيجواين لعب بتضحية، حاول القيام بعمل دفاعي ليمنع وصول الكرة إلى بروزوفيتش. ومن الإيجابي أننا سمحنا لإنتر أن يقوم بالتسديد على مرمنا في مناسبة وحيدة فقط».

وعن ديبالا:« درست مشاركة ديبالا مع الجهاز الفني أمس، أن أبدأ بكوادرادو هذا كان سيعني أن دوجلاس كوستا وباولو ديبالا خارج الأطراف، ولكن بعد ذلك فضلت الاستعانة بكوستا وأن أبقي على ديبالا بمقاعد البدلاء، وأثبت ديبالا أنه ورقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ويمكن أن نعتمد عليها في الوقت المناسب».

واستطاع ديبالا المشاركة كبديل في المباراة وأحرز هدفا وسجل الآخر الويلزي آرون رامسي وانتهت المواجهة بفوز يوفي 2 - 0.

وعلق ساري على فيروس كورونا قائلا:«أنا مدرب وأستطيع التحدث عن كرة القدم، ولكن أنا قلق من أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، ولكن أنا لا أعرف ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن أفعله».