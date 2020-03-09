 الإمارات تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 59 - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 59

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 2:54 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 2:54 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الاثنين عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 59 حالة.

وأوضحت، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين لأشخاص مخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعا في الحجر الصحي.

وتعود الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة من إيطاليا وشخصين من كل من بنجلاديش ونيبال وشخص من كل من روسيا والهند وسورية.

وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه.

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