صدمة جديدة لتوتنهام قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تعرض الهولندي ستيفن بيرجوين، مهاجم توتنهام لإصابة قوية خلال مباراة السبيرز أمام برنلي، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن توتنهام في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي يعلن فيه طبيعة إصابة نجمه الهولندي ، وجاء نصه على النحو التالي: "بعد التقييم والفحص من قبل فريقنا الطبي، يمكننا تأكيد أن ستيفن بيرجوين تعرض لإلتواء كبير في كاحله الأيسر".

وأضاف: " سيخضع اللاعب الدولي الهولندي الآن لفترة طويلة من التأهيل حيث يستمر تقييم تقدمه في مرحلة علاجه".

وبهذه الإصابة سيغيب بيرجوين عن توتنهام في المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل، أمام لايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد إصابة بيرجوين، ضربة موجعة للتوتنهام، خاصة على مستوى الهجوم، بعد إصابة مهاجمه الأساسي هاري كين، وأيضا وضع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، في الحجر الصحي.

وانضم بيرجوين إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من أيندهوفين الهولندي، مقابل 35 مليون يورو.