فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «أونوارد» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "أونوارد" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته توم هولاند وكريس برات وجوليا لوي دريفوس، إيرادات بلغت 40 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب والغموض "ذا إنفيزابل مان"، والذي يشارك في بطولته إليزابيث موس وألديس هودج وهارييت داير، محققا إيرادات بلغت 15ر15 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والدراما "ذا واي باك"، والذي يشارك في بطولته بن أفليك وإد هاريس وكولين فاريل، محققا إيرادات بلغت 5ر8 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة "سونيك ذا هيدجهوج"، والذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم المغامرة والدراما "ذا كول أوف وايلد"، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.