ليبيا تنفي إصابات بكورونا وتمنع دخول مواطني دول موبوءة بالفيروس

نفت ليبيا حدوث أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد بينما منعت فى الوقت ذاته دخول مواطني دول موبوءة بالفيروس إلى أراضيها.

ففي بنغازي، أصدر إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب أمس الأحد، تعليماته المشددة بمنع دخول رعايا البلدان المنكوبة بالفيروس إلى الأراضي الليبية،حسبما ذكر أمس الأحد، موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية".

من جهة أخرى، نفت فى طرابلس وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، مساء أمس الأحد، تسجيل إي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه «شائعات وأخبار عارية عن الصحة تمامًا» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».