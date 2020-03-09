سول تساهم بـ3 ملايين دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سول ستمنح منظمة الصحة العالمية 3 ملايين دولار أمريكي لدعم المجهودات العالمية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا، قوله - في محادثة هاتفية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم - أن بلاده تتعهد بتقديم 3 ملايين دولار لدعم جهود المنظمة في الوقت الذي تسبب فيه (كوفيد-19) في 109 ألاف إصابة مؤكدة حول العالم وأكثر من 3700 حالة وفاة.

وشرحت "كانج" لمدير المنظمة، مجهودات سول التي تتسم بالشفافية وتدابير الحجر الصحي الفعالة التي تطبقها البلاد لاحتواء العدوى.

من جانبه، أعرب "تيدروس" عن امتنانه لتعهد سول .. معربا عن ثقته في التدابير التي تنتهجها كوريا بغرض الاستجابه لتفشي الفيروس.

وكتب على صفحته على موقع تويتر، أن كوريا تحرز تقدما في حربها ضد الفيروس، وأثنى على مجهودات سول لاحتواء الفيروس وإنقاذ الأرواح.

يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 7382 إصابة بالفيروس، ووصلت حالات الوفاة الناجمة عنه إلى 51 حالة، منذ أن أعلنت عن أول إصابة في 20 من يناير الماضي.