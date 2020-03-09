بانكوك تلغي جميع الفعاليات الرسمية للاحتفال بمهرجان المياه بسبب كورونا

ألغت بانكوك جميع الفعاليات الرسمية المتعلقة بمهرجان المياه السنوي في تايلاند بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويجرى عادة الاحتفال بمهرجان سونجكران، أكبر الأعياد في تايلاند، في جميع أنحاء البلاد، حيث يتعارك المواطنون بالمياه. ويجتذب هذا المهرجان السائحين .

وقال بونجساكورن كوانجموانج المتحدث باسم إدارة العاصمة بانكوك اليوم الاثنين إنه تم إلغاء جميع الفعاليات الرسمية لمهرجان سونجكران في بانكوك.

كما طالب القطاع الخاص بالابتعاد عن تنظيم فعاليات من أجل المهرجان، الذي كان مقرر الاحتفال به من 13 إلى 15 أبريل المقبل.

وقال بيابوتر جيواراموناكول رئيس رابطة أعمال خاوسان رود اليوم إنه جرى إلغاء جميع الاحتفالات الرسمية بمهرجان المياه التي تعقد في منطقة خاوسان رود، التي عادة ما تكون مكتظة بالسائحين، بسبب فيروس كورونا.

وقد ألغت السلطات التايلاندية بالفعل عدد من الفعاليات الرسمية المتعلقة بالمهرجان في عدة مناطق من البلاد بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويذكر أن تايلاند سجلت 50 حالة إصابة بالفيروس، شفى منها 33 حالة، في حين مازالت 16 حالة تتلقى العلاج.

وتوفيت حالة واحدة مصابة بالفيروس.