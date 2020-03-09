أظهرت بيانات حكومية رسمية، نشرت اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي (الربع الثالث من العام المالي الياباني الحالي) بنسبة 7.1% سنويا من إجمالي الناتج المحلي في أعقاب دخول الزيادة في ضريبة الاستهلاك حيز التطبيق في أول أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني، فإن معدل الانكماش المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوز التقديرات الأولية وكانت تشير إلى الانكماش بنسبة 6.3% من إجمالي الناتج المحلي.

ويمثل معدل الانكماش المسجل في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل انكماش للاقتصاد الياباني منذ الربع الثاني من 2014. وجاء الانكماش الكبير الأخير مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10%.

وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقا للتقديرات النهائية فيما كانت التقديرات الأولية تشير إلى التراجع بنسبة 0.6%.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي وهو محرك رئيسي للاقتصاد الياباني بنسبة 1.5%، مقابل 1.6% وفقا للتقديرات الأولية.

وأرجعت الحكومة هذا الانكماش أيضا إلى أحوال الطقس في الشتاء والإعصار هاجيبيس الذي ضرب أجزاء من شرق وشمال شرق اليابان في أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل 99 شخصا. وأدى الإعصار إلى اضطراب الإنتاج وتضرر طرق النقل في العديد من مناطق اليابان.

ومن المتوقع استمرار انكماش الاقتصاد الياباني على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ بداية الربع الأول من العام الحالي.

كانت حكومة اليابان قد قررت فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية لمنع اتساع نطاق انتشار الفيروس الذي انطلق من الصين في اليابان.

ويمكن أن تلحق هذه الخطوة ضررا كبيرا بالاقتصاد الياباني حيث شكل القادمون من الصين وكوريا الجنوبية حوالي 47% من إجمالي السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان خلال 2019.

في الوقت نفسه، فإن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ضاعفت ضريبة الاستهلاك منذ وصولها إلى الحكم في أواخر 2012 لكنها فشلت في تحقيق نمو اقتصادي قوي بسبب ضعف نمو الأجور وتراجع الإنفاق الاستهلاكي رغم السياسات الاقتصادية التحفيزية.