الصليب الأحمر الياباني يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم إثر انتشار كورونا

أعرب الصليب الأحمر الياباني اليوم الاثنين، عن مخاوفه من انخفاض مخزون التبرع بالدم بشكل سريع منذ انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

وحذر الصليب الأحمر الياباني وفقا لما ذكرته صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، من احتمالية وجود نقص في القدرة على إمداد بعض فصائل الدم إلى المستشفيات حال استمرار الوضع الحالي.

وانخفض أعداد متبرعي الدم بعد أن دعت الحكومة اليابانية لإلغاء المناسبات واسعة النطاق وإغلاق المدارس كما دعت الشركات للسماح لموظفيهم للعمل عن بعد.

وأوضح الصليب الأحمر الياباني أن الدم لا يمكن أن يخزن لمدة طويلة ويجب استخدامه خلال 4 إلى 21 يوما من سحبه، مضيفة أنها في حاجة إلى تبرع 13 آلاف متبرع يوميا لضمان الإمداد المستقر للدم.

وكانت اليابان أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 1159 حالة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة الجديدة بينها 696 حالة تم تسجيلها على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات بميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين الشهر الماضي.