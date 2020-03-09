دار الشروق تصدر النسخة الإنجليزية من رواية «أرض الإله» لأحمد مراد

أصدرت دار الروق رواية «Land of the God»، النسخة الإنجليزية المترجمة من رواية «أرض الإله» للكاتب والسيناريست أحمد مراد.

ترجمت الرواية من العربية إلى الإنجليزية مريم برهان الدين، وصمم الغلاف المخرج آدم عبد الغفار.

صدرت «أرض الإله» في طبعتها الأولى، عام 2016، وهي الرواية الخامسة في مسيرة أحمد مراد الإبداعية، وتبدأ أحداثها في ربيع عام 1924، بعد الكشف عن مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث اندفع هوارد كارتر إلى القنصلية الإنجليزية بالقاهرة دُون سابق إخطار، مُطالباً بتدخل دبلوماسي لإرغام السلطات المصرية على تجديد تصريح التنقيب الذي تم إلغاؤه، لِما وجدته مصلحة الآثار من تلاعب في سجلات المقبرة، حيث عثر على قِطع أثرية لم تدون، مُخبأة في صندوق نبيذ بمقبرة أخرى.

أفضى القنصل إلى هوارد كارتر بأن التدخل يُعد مستحيلاً في ظل الظروف الحالية، فما كان من كارتر إلا أن احتد مُهدِّدًا بأنه إن لم يتلقَّ ترضية كافية وعادلة، فسيكشف للعالم نصوص البرديات التي عصر عليها بغرفة دفن الملك، بما فيها من أسرار لم تُكتشف من قبل.

وفي رواية «أرض الإله» يخوض أحمد مراد أرضاً شائكة، متتبعًا سرًّا من أسرار القدماء أُخفي بذكاء أمام أعيننا بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية سر، قد يغير للأبد قراءتك لواحدة من أهم لحظات التاريخ المصري.