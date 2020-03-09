جمال الغندور: جميع قرارات الـ«VAR» في مباراة الإسماعيلي والجونة صحيحة

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علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تقنية الفيديو «VAR»، خلال مباراة الاسماعيلي والجونة، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية عقب المباراة: "الحالة السلبية الوحيدة كانت في إلغاء هدف الجونة، الحكم المساعد تأخر في رفع الراية، وبعدما دخلت الكرة الشباك رفع الراية".

وأضاف الغندور: "المخرج كان يجب عليه أن يقطع على اللقطة بالخطوط ليراها المشاهد العادي، قرار الحكم كان صحيحًا التسلل كان بنصف ياردة".

وتابع: "ليست مسؤولية الحكم أو سيارة الفار بل مخرج اللقاء، لقد نسى أن يعرض لقطة الإعادة، وتدارك الأمر بإعادتها في بداية الشوط الثاني".

وعن عدم طرد لاعب الإسماعيلي واصل: "القوة أو تعمد الإيذاء لم يكن بالشكل الكافي، وأؤيد القرار بالاكتفاء ببطاقة صفراء للاعب الإسماعيلي".

الغندور تحدث عن تأثير التقنية على اللاعبين قائلًا: "95% من الركلات الثابتة اختفت والالتحامات غير المشروعة، لأن كل اللاعبين يعلمون أن اللقاء مراقب بالكاميرات من كافة الزوايا".

وأتم: "هناك مباريات تتوقف للاحتجاج أكثر من إيقاف اللعب بسبب تقنية الفار".