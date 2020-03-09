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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى بنظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين، أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومواقفهما تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس الأحد، إلى الكويت في إطار جولة عربية، تشمل الأردن والسعودية والعراق وسلطنة عمان والبحرين والإمارات.