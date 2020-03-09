«واشنطن بوست» عن مصدر سعودي: اعتقال أمراء كبار ليس مرتبطا بمحاولة انقلاب

الصحيفة: الأمراء المحتجزون في السعودية يتواجدون في فلل ملكية وعلى اتصال بذويهم

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأمراء المُعتقلين في السعودية محتجزين داخل فلل خاصة تابعة للقصر الملكي، وسُمح لهم بالاتصال بأفراد أسرتهم.

وكانت تقارير صحفية غربية، أفادت باعتقال السلطات السعودية لـ4 أمراء كبار وهم شقيق العاهل السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز ونجله الأمير نايف، الرئيس السابق لهيئة استخبارات وأمن القوات البرية، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وأخيه الأمير نواف بن نايف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية بشأن الاعتقالات.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصدر مقرب من العائلة المالكة تأكيده أنه لم تكن هناك أي محاولة للانقلاب على الحكم، وأن الاحتجاز جاء بسبب "تراكم سلوكيات الأمراء"، على حد تعبيره.

كما أكد المصدر أنه لا يوجد أي انتقال قريب للسلطة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المصدر أنه ربما يرتفع عدد الأمراء الذين سيتم احتجازهم والتحقيق معهم خلال الأيام القادمة إلى 15 أميرا، مشيرًا إلى أن الأمراء اتصلوا بأفراد أسرتهم السبت الماضي وأخبروهم أنهم محتجزون في الفلل الملكية الخاصة، وليس في السجون.

وتابع المصدر أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز، طلب من أفراد أسرته أن يرسلوا له "البشت" (هو زي مرتبط باللقاءات الرسمية)، ما يعني بأنه قد يظهر قريبا أمام الجمهور ولكن "تحت الإكراه"، على حد وصف المصدر.

بدورها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السلطات السعودية بدأت في الإفراج عن الأمراء السعوديين والمسؤولين الكبار، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية اتهامهم بـ"الخيانة" والتآمر لقلب نظام الحكم.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مطلعين بالأمر، أنه تم إخلاء سبيل وزير الداخلية السعودي السابق، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، "بعد استجوابهما".

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن "استجواب الأميرين جاء ضمن حملة أمنية واسعة شملت أفرادا من العائلة الملكية وعشرات من المسؤولين بدأت الجمعة، الماضية كجزء من محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سطوته داخل العائلة المالكة".