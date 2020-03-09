 متحدث الخارجية: شكري يصل إلى الإمارات حاملا رسالة من السيسي - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2020 6:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

متحدث الخارجية: شكري يصل إلى الإمارات حاملا رسالة من السيسي

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 6:42 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 6:42 م

وصل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولته العربية الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن «شكري» وصل إلى الإمارات حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات؛ لتسليم رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1237047445831520256


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك