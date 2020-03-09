ألمانيا تعلن عن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، اليوم الإثنين، المعلومة الخاصة بحدوث أول وفاة في البلاد لها علاقة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن حدوث ثاني حالة وفاة في البلاد لها علاقة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وذكرت السلطات في مدينة إيسن بولاية شمال الراين فيستفاليا أن حالة الوفاة الثانية هي لامرأة، 89 عاما، ثبت إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت وزارة الصحة في الولاية الواقعة غربي ألمانيا أكدت قبل وقت قصير المعلومة الخاصة بحدوث أول وفاة في البلاد لها علاقة بفيروس كورونا في منطقة هاينسبرج.

وأوضحت الوزارة أن سلطات المدينة ستعلن عن تفاصيل خاصة بهذه الواقعة في وقت لاحق من مساء اليوم.