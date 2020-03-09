بولندا تطبق فحوصا صحية على حدودها مع ألمانيا والتشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ بولندا إجراء فحوص صحية على حدودها مع ألمانيا وجمهورية التشيك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح وزير الداخلية ماريوس كامينسكي في مؤتمر صحفي بأن الفحوصات الصحية سوف تبدأ الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين عند أربعة معابر رئيسية على الحدود مع ألمانيا ومعبر واحد على الحدود مع جمهورية التشيك.

وقال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي خلال المؤتمر الصحفي إن الضوابط سوف تركز في البداية على الحافلات التي تقل أكثر من ثمانية ركاب.

وفي الأيام المقبلة، سيتم توسيع نطاق الضوابط أيضا لتشمل طرق رئيسية أخرى وسكك حديدية وموانئ في بولندا.

وقال مورافيسكي إنه تم إطلاع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس بالفعل على الإجراءات.