صحيفة: الحفلات السنوية لملكة بريطانيا قد تلغى بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "الصنداي تايمز"، أن قصر باكنجهام يستعد لإلغاء الحفلات السنوية التي ترعاها الملكة، بعد نصيحة من الخبراء الطبيين، خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن "الأطباء نصحوا الملكة بإلغاء حفلاتها السنوية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت تعهدت الملكة البالغة من العمر 93 عامًا بأن تكون قدوة في تعاملاتها مع العامة خلال الحفل، والالتزام بالتعليمات".

ومن المتوقع أن تتزامن حفلات الحدائق التي تقيمها الملكة، والتي تدعو من خلالها 30 ألف شخص إلى الحضور، مع ذروة الوباء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاينة، قال قصر باكنجهام الليلة الماضية إن العائلة المالكة كانت تتبع النصيحة الحكومية الحالية لكنها لن تتكهن بشأن تطبيقها في المستقبل.

فيما قالت مصادر إن حفلات الحديقة من المرجح أن تكون عرضة للإلغاء، لأن الحكومة تدرس تشريع حالة الطوارئ لحظر التجمعات الجماهيرية.

يذكر أن حفلات الملكة السنوية، تقام في قصر باكنجهام منذ ستينيات القرن الماضي، ويقدم خلالها 27000 كوب الشاي، و20.000 سندويش و20.000 شريحة من الكعك.