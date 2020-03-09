خلت أشهر المعالم السياحية في إيطاليا من السياح، لتصبح مهجورة بعد أن كانت تعج بالحركة والزحام، وذلك بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا القاتل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا للمعالم السياحية بينما تخلو من الحركة، وتكاد أن تصبح مهجورة، مثل مدرج الكولوسيوم التاريخي، وبوابات مدينة بورتا جاريبالدي، وميدان دومو الشهير في ميلانو، بالإضافة لمحطتها المركزية للسكة الحديد، وساحة سانت بيتر، وشرفة روميو وجولييت.

أطلقت الحكومة الإيطالية، يوم الأحد، استراتيجية قاسية لاحتواء الفيروس، بعد ارتفاع عدد الوفيات في البلاد الى 36 في يوم واحد، وهو ما أدى لتضاؤول عدد السياح في بعض الوجهات الأكثر شعبية في البلاد.

وتشهد إيطاليا أكبر تفش لفيروس كورونا في أوروبا حيث بلغ عدد الوفيات 233 شخصًا، وأكثر من 583 حالة مصابة، فيما قرر رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، بعزل 16 مليون مواطن في شمال البلاد.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة مرسوما بمجموعة تدابير جديدة، ستحظر الدخول إلى منطقة لومباردي بأكملها والخروج منها في جميع أنحاء ميلان، للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك المناطق المحيطة بما في ذلك البندقية والمدن الشمالية في بارما وريميني، حيث تعتبر ميلان العاصمة المالية لإيطاليا ويبلغ عدد سكانها قرب 1.4 مليون نسمة.

أيضا سيغطي المرسوم الحكومي أجزاءا من منطقة فينيتو حول البندقية، وكذلك مدن بارما إميليا رومانيا وريميني، البالغ عدد سكانهم حوالي 540،000 نسمة.