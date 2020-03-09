الري: مصر حصلت على الحد الأدنى التأميني من استمرارية المياه في الاتفاق الأمريكي بشأن «النهضة»

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر حصلت على الحد الأدنى التأميني من استمرارية المياه، في الاتفاق الأمريكي الذي وقعت عليه مصر بشأن مفاوضات «سد النهضة».

وأضاف «عبدالعاطي» أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مصر حصلت على الحد الأدنى من استمرارية المياه، وخاصة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، مشيرًا إلى امتداد المفاوضات في واشنطن بعض الأحيان حتى 12 ليلًا.

وأكد على أن مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات ووجود إرادة سياسية لاستمرارها، لافتًا إلى بذل وزارة الخزانة الأمريكية مجهود رهيب، وعقدها لقاءات منفردة مع كل طرف من الأطراف الثلاث.

وأوضح وزير الري أن مصر لم تصدر بيانات مثيرة، مثل ما أصدرته إثيوبيا من تسريبات وبيانات قبل وبعد الاجتماعات، متابعًا: «حرصنا على الوصول إلى اتفاق، وكان عندنا أحلام كبيرة واتهدت معرفش لمصلحة مين»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الاتفاق الأمريكي يضع قواعد لكل الدول وآلية لحل النزاعات وتبادل البيانات والتنسيق، إضافة إلى التقاء الفرق الفنية كل ثلاثة أشهر.