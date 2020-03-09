توقعات بمشاركة ملايين من المكسيكيات في إضراب «يوم بدوننا»

من المتوقع أن تشارك الملايين من النساء المكسيكيات في إضراب عام اليوم الاثنين احتجاجا على زيادة حوادث القتل على أساس الجنس في البلاد، حيث يقتل يوميا ما متوسطه عشر نساء.

زاد الدعم لحركة "يوم بدوننا" في الأسابيع الأخيرة حيث عملت المحكمة العليا المكسيكية ومجلسا البرلمان وبورصة مكسيك وكبرى النقابات العمالية في البلاد وأكبر الشركات في البلاد على حث النساء على البقاء في المنزل.

وقدرت صحيفة "ميلينيو" أن نحو 4ر36 مليون امرأة وفتاة يمكنها التغيب عن الحياة العامة.

اشتدت التظاهرات ضد العنف على أساس الجنس في المكسيك وأصبحت عنيفة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وسط زيادة في عمليات قتل النساء والفتيات وقلة تحرك الحكومة.

وقُتلت أكثر من 3800 امرأة في المكسيك العام الماضي، بينها نحو ألف قضية جرى تصنيفها على أنها حوادث قتل على أساس الجنس أو قتل الإناث. وهذه تعتبر زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بعام 2018، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وأثارت سلسلة من جرائم القتل البشعة للغاية مؤخرا، بما في ذلك قيام رجل بطعن شريكته، 25 عامًا، وسلخ جلدها ونزع أحشائها التي كانت من سكان مكسيكو سيتي، غضبا بين النساء.

ويأتي الإضراب بعد يوم من احتشاد نحو 80 ألف امرأة في الشوارع في مكسيكو سيتي للإعراب عن غضبهن إزاء العنف على أساس الجنس. وأصيب 65 شخصا على الأقل حيث ألقت متظاهرات ملثمات الزجاجات الحارقة وقنابل الدخان وردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.