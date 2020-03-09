الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى ميلانو الإيطالية بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عن تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلي مدينة ميلانو الإيطالية ابتداء من غد الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري.

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) في الجزائر.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الصحةوالسكان انتقال الجزائر إلى المرحلة الثانية من استراتيجية التصدي لوباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس، من بينهم 16 حالة من عائلة واحدة انتقل إليهم الفيروس عن طريق أحد العائدين من فرنسا.