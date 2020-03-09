إجراءات احترازية لفحص السائحين والمصريين بفنادق الأقصر قبل ممارسة أنشطتهم

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، عدة إجراءات احترازية، تزامنًا مع الإعلان عن إصابة عدد من السائحين والمصريين على إحدى البواخر السياحية، بالإصابة بفيرس الكورونا.

ومنعت سلطات المحافظة، زيارات المناطق الأثرية والفنادق السياحية، إلا بعد فحص جميع السائحين والكشف عليهم، كما علقت رحلات البالون الطائر ضمن الإجراءات الاحترازية، وتم وقف نحو 15 رحلة كانت مقررة اليوم، لحين الانتهاء من فحص العاملين بالفنادق والمراكب السياحية.

وقالت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، فى بيان رسمي لها، إنه تم تعليق زيارة المناطق الأثرية والفنادق السياحية والمعابد، كإجراء احترازي مؤقت لحين الكشف وفحص جميع العاملين بالمنشآت السياحية.

وعُلقت فعاليات مهرجان الأقصر الأفريقي، وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان، إنه تم تعليق فعاليات المهرجان لعدة ساعات لحين انتهاء إجراءات الفحص الطبي التي هي عبارة قياس لدرجات الحرارة لجميع نزلاء الفنادق، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية سيتم استكمال الفعاليات.