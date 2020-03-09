الإعلام الأمني العراقي: مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق بمحافظة نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق في مخمور مركز قضاء بمحافظة نينوي شمال البلاد.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي بمنطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها اشتبكت مع العصابات الإرهابية؛ مما أسفر عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق، فضلًا عن معسكر للتدريب.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في عدد من المناطق المتفرقة من البلاد، تم خلالها إلقاء القبض على عناصر تنظيم داعش ومقتل قادة منهم.