كاسيميرو: الخسارة أمام بيتيس قد تكلفنا خسارة لقب الدوري

يرى البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، أن خسارة فريقه أمام ريال بيتيس ( 2 – 1 ) في الأسبوع 27 من الدوري الإسباني، قد تكلف الميرينجي خسارة لقب الليجا هذا الموسم.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب المباراة:«لقد كانوا متفوقين بالمباراة ولعبوا بشكل أفضل وليس هناك لدينا أي أعذار».

وأضاف:«في الليجا كل مباراة صعبة، وعلينا أن نلعب كل مباراة بطريقة جيدة، يجب أن نستمر في العمل، ولم نكن على مستوى المطلوب أمام بيتيس ولم نلعب مثل مباراتنا أمام برشلونة».

وواصل: «الخسارة أمام بيتيس ربما تكلفنا خسارة لقب الدوري، ولكن علينا الآن النظر لمباراتنا أمام إيبار».

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، وأصبح الفارق بين الميرينجي والفريق الكتالوني نقطتين ويتبقى 11 جولة على نهاية الموسم.