السلطات اليونانية تمنع دخول 1646 شخصا عبر الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات اليونانية، أنها منعت دخول 1646 شخصا إلى البلاد منذ أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت السلطات وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم القاء القبض على رجلين أحدهما مصري الجنسية والاخر مغربي.

وكانت اشتباكات قد اندلعت على الحدود اليونانية التركية في وقت سابق، حيث استخدمت السلطات اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصد محاولات المهاجرين للدخول عبر الحدود إلى اليونان، في حين أطلقت السلطات التركية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الجانب اليوناني من الحدود حيث حاول الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى اليونان عبر الحدود البرية والبحرية الشرقية للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت تركيا أن حدودها مع أوروبا التي كانت تحت الحراسة في السابق أصبحت مفتوحة.

وبعد شهور من التهديدات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تكون حارس البوابة لأوروبا، مطالبا أوروبا بتحمل المزيد من عبء رعاية اللاجئين على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يصر على أنها ملتزمة باتفاق صرفت فيه مليارات اليورو لرعاية اللاجئين في مقابل ترك أنقرة اللاجئين على أراضيها.