إلغاء مسيرة أوشفيتز السنوية في بولندا للمرة الأولى منذ 1988 بسبب كورونا

للمرة الأولى، تم إلغاء مسيرة تذكارية تقليدية في بولندا للناجين من المحرقة (هولوكوست) والشباب اليهودي بسبب مخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت المسيرة بين معسكري القتل (أوشفيتز 1) و(بيركيناو)، اللذين كانت تديرهما ألمانيا النازية في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية، قد تم تنظيمها سنويا لمدة 32 عاما دون انقطاع.

وقال شمويل روزنمان، الذي يرأس المنظمة المسؤولة عن المسيرة: "بعد التشاور مع المسؤولين والهيئات الصحية المعنية، فإننا مضطرون مع الأسف الشديد أن نعلن تأجيل مسيرة /العيش في بولندا/ لهذا العام".

وأوضح في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "ما يهمنا في المقام الأول هو صحة العديد من المشاركين والناجين من المحرقة الذين سينضمون إليهم".

ويشارك في الفعالية الدولية في المتوسط 110 وفود من 40 دولة، إلى جانب ناجين وأكثر من 10 آلاف شاب يهودي وغير يهودي من جميع أنحاء العالم.

وهناك خطط لإعادة تنظيم المسيرة في بولندا في وقت لاحق من هذا العام. وتقليديا، يتم تنظيمها في يوم ذكرى الهولوكوست الوطني لإسرائيل، الذي يصادف هذا العام 21 أبريل.

وقُتل أكثر من 1.1 مليون رجل وامرأة وطفل، معظمهم من اليهود، على أيدي ألمانيا النازية في معسكرات الموت.