الاتحاد الأوروبي يتعهد الوقوف إلى جانب السودان لدعم عملية الانتقال

تعهد جوزيف بوريل فونتيلس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بمواصلة الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب السودان لدعم عملية الانتقال.

ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان، عن بوريل قوله: "صدمت عندما سمعت عن محاولة الاغتيال ضد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك"..مؤكدا أنه ليست هناك خطوة ممكنة إلى الوراء، وأنه يجب الحفاظ على مُثُل الثورة.

وكان مجلس الوزراء السوداني أكد أن موكب رئيس الوزراء، تعرض صباح اليوم الاثنين، إلى هجوم إرهابي، أثناء سيره من منزله إلى مقر مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الوزراء لم يصب بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد أفراد التشريفة الذي أصيب إصابة بسيطة في كتفه، جراء سقوطه من على الدراجة النارية.