تراجع الأسعار الآجلة للنفط أكثر من 20% بعد خفض السعودية سعر بيع نفطها

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة يوم الأحد بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج.