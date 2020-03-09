«هاري وميجان» يحضران آخر فعالية لهما قبل التخلي عن واجباتهما الملكية

ينضم الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، إلى جدته الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر بلندن اليوم الاثنين للمشاركة في آخر فعالية لهما قبل تخليهما عن واجباتهما الملكية.

ومن المتوقع أن ينضم هاري، 35 عامًا، وميجان، 38 عامًا، إلى الملكة وغيرها من أفراد الأسرة الملكية في مراسم تقام في الكنيسة بمناسبة يوم الكومنولث.

وكان الزوجان قد أعلنا في كانون ثان/يناير أنهما يعتزمان "التخلي" عن واجباتهما الملكية وبدء حياة خاصة أكثر استقلالية في كندا بدءا من الربيع.

وكانت أغلب الـ 54 دولة المنتمية إلى رابطة الكومنولث التي تشكلت في 1949، تخضع يوما للحكم البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر. وترأس الملكة المنظمة منذ عام 1952.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان بمناسبة يوم الكومنولث: "بوصفها مؤسسة تجمع 4ر2 مليار شخص عبر 54 دولة، يعد الكومنولث فريدا في تنوع شراكاته التي تمتد عبر ست قارات ويشكل خُمس كل التجارة العالمية".

وأضاف راب: "نحن نتصدى لبعض أكبر التحديات العالمية من خلال الكومنولث، من مكافحة التغير المناخي إلى الحيلولة دون جرائم الانترنت وتوفير مستقبل أفضل للجيل القادم".