قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تجر اجتماعًا اليوم بشأن تعليق الدراسة، معقبًا: «سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سبب حالة نحن في غنى عنها»، بحسب تعبيره.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الاثنين، أن الأمور تحتاج إلى التفكير بهدوء وبشكل علمي ومنهجي واتخاذ قرارات هامة، لافتًا إلى أن الحالة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تسمح باتخاذ أي قرار أو بالتفكير في ضوء الجدل والاعتماد على ما هو غير موثوق فيه.

وأكد على أن خبر تعليق الدراسة لن يتم إلا بعد إعلان الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الأمر، ذاكرًا أن «المقارنات مع الدول العربية غير علمية بالمرة»، وفقًا لذكره.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدول التي تسير بها العملية الدراسية أكبر من الدول التي أوقفت الدراسة، موضحًا أن مصر لم تسجل حالة واحدة مصابة في التعليم الأساسي والعالي.

وذكر أن الوزارة لديها غرفة أزمات تعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة والتعليم العالي، مستطردًا: «هناك اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليم الأساسي أكبر من التعليم العالي، وكإن فيروس كورونا مبيجش في الجامعة بيجي في المدرسة بس».

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3119 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة.