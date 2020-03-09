فندق تاريخي في هانوي يغلق أبوابه بعد اكتشاف إقامة مصابين بالكورونا فيه

قال مسؤولون فيتناميون اليوم الاثنين، إن أحد أقدم الفنادق في هانوي قد أغلق أبوابه بصورة مؤقتة، بعد أن اكتُشف إقامة سائحين بريطانيين اثنين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، فيه.

وأكد نجوين تري لوك، رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة هوان كيم، أن هناك سائحين بريطانيين اثنين أقاما في فندق "متروبول"، وأن السلطات قد تعاونت من أجل ضمان تطهير الشارع الذي يقع فيه الفندق، عن طريق رش المطهرات به صباح الاثنين.

يشار إلى أن هناك عدد لا حصر له من النزلاء رفيعي المستوى الذين تم استضافتهم في فندق "متروبول"، منذ افتتاحه في عام 1901.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن لوك القول: "أجرينا مراجعات وقمنا بتطهير الكثير من الفنادق في المنطقة، وليس فقط فندق متروبول".

ويشار إلى أن السائحين البريطانيين هما اثنان من بين تسعة أفراد كانوا قد سافروا في رحلة على متن الخطوط الجوية الفيتنامية من لندن إلى هانوي، في الأول من مارس الجاري، والذين ثبتت إصابتهما بالمرض منذ ذلك الحين. والتسعة عم سبعة من بريطانيا وواحد من إيرلندا وآخر من المكسيك. وقد تم وضعهم جميعا في الحجر الصحي.

يذكر أن هناك حاليا 30 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في فيتنام.