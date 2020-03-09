جامعة سوهاج تحتفل بتخريج 250 طالبا ببرنامج التجارة بالتعليم المدمج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، حفل تخريج الطلاب الملتحقين ببرنامج كلية التجارة بالتعليم المدمج للعام الجامعي 2019- 2020 م.

جاء ذلك، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عقيل، منسق برنامج التجارة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة والخريجيين وأسرهم.

وفي بداية كلمته، هنأ الدكتور أحمد عزيز، خريجي التعليم المدمج على انتهاء مرحلة دراسية هامة من حياتهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أن نظام التعليم المدمج يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة، والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، ولافتًا إلى حرص الجامعة على تقديم البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، أن المركز يحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب التعليم المدمج، مؤكدا دعم واعتزاز الجامعة بشكل عام والمركز بشكل خاص بهذه النوعية من الطلاب المتميزين، ومايمثله أدائهم من تنفيذ لسياسة الجامعة، ودعم أساليب التعليم المستمر والتنمية البشرية والاجتماعية، مقدما خالص التهاني والتبريكات لخريجي برنامج كلية التجارة البالغ عددهم 250 دارسا على اجتيازهم مرحلة تعليمية استمرت على مدار 4 سنوات من الجهد والعمل المتواصل، متخطين كافة الظروف والمعوقات التي وقفت في طريق أهدافهم، من خلال تسخير كافة إمكانياتهم وأوقاتهم في سبيل الوصول إلى النجاح.