البصرة تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الإثنين، عن تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العيداني، في بيان، "يؤسفنا تأكيد خبر وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في البصرة لرجل كان عائدا من رحلة علاج في إيران مؤخرا، مبينا ان "المتوفى عراقي الجنسية، ومن أهالي البصرة وكان في إيران بسبب رحلة علاجية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف العيداني أن "الرجل المسن (74 عاما) كان قادما من إيران قبل 3 ايام بعد إجرائه عملية في القلب، ودخل أمس الأحد إلى مستشفى البصرة التعليمي، وتوفي بعد أقل من ساعة وقبل قليل ظهرت نتيجة التحليل إيجابية".

وتابع المسؤول أن السلطات المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة في المحافظة حتى يوم الـ22 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه "يستثنى من القرار الدوائر الصحية والأمنية".

وأوضح أنه "سيتم حجز جميع الملامسين للمتوفي بكورونا داخل مستشفى الصدر"، مشيرا إلى أنه سيتم منع دخول المواطنين من بقية المحافظات إلى البصرة، مؤكدا استمرار فتح المولات في المدينة داعيا للابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية.