توفيق: 28 مليون متر من الأراضي غير المستغلة سيتم بيعها لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك مساحات من الأراضي غير المستغلة كثيرة جدًا؛ تُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتسهيل الأمور بتغيير استخدامها لتأتي بأضعاف قيمتها، بالإضافة إلى بيعها.

وأضاف «توفيق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن هناك نحو 28 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة، مضيفًا أن عملية بيعها ستتم على الأقل خلال 3 سنوات، بطريقة منظمة، ووفقًا لقاعدة بيانات.

وأوضح أن قيمة الأراضي التي سيتم بيعها؛ ستُستخدم في سداد المديونيات الكبيرة المتعثرة على شركات قطاع الأعمال العام، ولتطوير الشركات.