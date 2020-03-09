محاكمة رئيس وزراء أسكتلندا السابق لاتهامه بالاعتداء الجنسي

شرعت محكمة في محاكمة الوزير الأول السابق في الحكومة الأسكتلندية أليكس سالموند اليوم الاثنين بناء على 14 تهمة تشمل الاعتداء الجنسي والشروع في اغتصاب.

تستمع هيئة محلفين في المحكمة العليا في أدنبرة إلى دليل على ارتكابه عشرة اعتداءات جنسية مزعومة وجريمتي هتك عرض والشروع في اغتصاب واعتداء بغرض الاغتصاب ضد سالموند الذي لم يقر بذنبه في كل الاتهامات.

وكان سالموند الذي رأس حركة اسكتلندا من أجل الاستقلال قبل استفتاء 2014، زعيما سابقا للحزب الوطني الأسكتلندي.

وألقي القبض عليه العام الماضي وخرج بكفالة تمهيدا للمحاكمة التي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.