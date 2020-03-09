الحكومة الكويتية: إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح تحسبا لـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الكويتية إيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات؛ بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

وأشارت الحكومة الكويتية إلى إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة القاعات المؤقتة حتى إشعار آخر؛ تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ودعت الحكومة جميع الاتحادات الرياضية لوقف أنشطتها والمباريات الودية حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3119 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة.