 السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2020 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:03 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:03 م

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

وذكرت خلية الأزمات الخاصة بمواجهة كورونا، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المصابين الثلاثة مواطنون روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، موضحة أن المرضى تم نقلهم إلى المستشفيات وتم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية.

وأشارت الخلية إلى أن نتائج الفحوصات الطبية ذات الصلة تم تأكيدها وفقا للنظام المعتمد، كما جرى تحديد دائرة الأشخاص الذي احتك بهم المصابون داخل روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك