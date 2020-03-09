السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

وذكرت خلية الأزمات الخاصة بمواجهة كورونا، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المصابين الثلاثة مواطنون روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، موضحة أن المرضى تم نقلهم إلى المستشفيات وتم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية.

وأشارت الخلية إلى أن نتائج الفحوصات الطبية ذات الصلة تم تأكيدها وفقا للنظام المعتمد، كما جرى تحديد دائرة الأشخاص الذي احتك بهم المصابون داخل روسيا.