قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه لا يوجد ركود بأحد الصناعات بشكل مطلق، مضيفة أن لدى كل صناعة مستويات متباينة.

وعن تصريحها بأنها «لن تسمح بوجود أي نوع من الفساد»، قالت أثناء مداخلة هاتفية لها مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، إن هذه المقولة كانت في أحد اللقاءات مع بعض أصحاب المصانع؛ والذي طُرح فيه الحديث عن «الميكنة»، موضحة أن بعض القائمين على المصانع كان لديهم تحفظ على هذه الفكرة.

وأكدت أن الميكنة تساعد في القضاء على أي فساد، مضيفة أنها ستساعد في التوسع في الخدمات التي تُقدمها وزارة الصناعة، مستطردة: «لو فضلت زي ما إنت مش هتطلع لقدام».

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة تعمل على ملف الاستراتيجية الخاصة بـ«الغزل والنسيج»، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال؛ لإضفاء نوعًا من التكامل، من أجل النهوض بهذه الصناعة وتطويرها.

