«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء فيروس كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكتب جيبريسوس - على حسابه في موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته قناة "العرابية" الإخبارية، اليوم الاثنين: "أعرب عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجّه بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا؛ وذلك استجابةً للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس المعروف باسم "كوفيد-19".