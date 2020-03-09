 الثقافي الفرنسي يعلق كافة الفاعليات الثقافية تنفيذا لقرار وزارة الثقافة المصرية - بوابة الشروق
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الثقافي الفرنسي يعلق كافة الفاعليات الثقافية تنفيذا لقرار وزارة الثقافة المصرية

المعهد الثقافي الفرنسي بمصر
المعهد الثقافي الفرنسي بمصر
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 8:11 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 8:11 م

أعلن المعهد الثقافي الفرنسي بمصر، تعليق كافة الفاعليات الثقافية الخاصة بالمعهد وذلك تنفيذا لقرار وزارة الثقافة المصرية .

وذكر المعهد، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم فى ضوء ذلك تأجيل الأسبوع الثقافي الفرنسي الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 13 من شهر مارس الجاري، بقصر المانسترلى، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق .

وكانت وزارة الثقافة قررت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى إشعار آخر وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.


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