ياباني مصاب بكورونا: سأنشر الفيروس في كل مكان

جُن رجل خمسيني ياباني، أصيب بفيروس كورونا، ليقرر نشر الفيروس في الأماكن العامة، سيرا على الأقدام، مرددا: "سأقوم بنشر الفيروس"، وذلك قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

استمر الرجل في الزحف داخل مدينة جاماجوري اليابانية، قبل أن يأخذه رجال الشرطة في المستشفى، ويُلبسوه رداءا واقيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في وقت سابق أمرت السلطات الرجل الخمسيني بعزل نفسه قبل نقله إلى المستشفى، وذلك عقب إصابة والديه بالفيروس، لكنه تجاهل النصيحة وأخبر أحد أقاربه بأنه "سينشر الفيروس" قبل أن يستقل سيارة أجرة متوجها إلى حانة.

هرع ضباط من مركز شرطة جاماجوري وهم يرتدون بدلات الخطر إلى الحانة - لكن الرجل كان قد عاد بالفعل إلى منزله في سيارة أجرة.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 3800 شخص مع أكثر من 111 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم حتى اللحظة.