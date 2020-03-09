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منظمة الصحة العالمية: خطر وباء كورونا حقيقي للغاية

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
جنيف - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 8:31 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 8:31 م

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتجه نحو مرحلة، بحيث لن يكون من الممكن السيطرة على انتشاره دوليا، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لم يفت بعد.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 100 ألف شخص في مئة دولة مطلع هذا الأسبوع: "الآن بعد أن اصبح للفيروس موطئ قدم في دول كثيرة للغاية، فإن خطر حدوث وباء أصبح حقيقيا للغاية".

وأضاف: ولكنه سوف يكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه" موضحا أن "قانون اللعبة هو عدم الاستسلام مطلقا".

وأشاد جيبريسوس بالسياسات الصحية الصارمة في بعض الدول مثل سياسة الاغلاق الواسع في إيطاليا، مضيفا: "نحن نشعر بالتشجيع لأن إيطاليا تتخذ إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس".


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