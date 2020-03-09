ياسمين فؤاد: نحرص على انخراط الشباب في العمل البيئي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تحرص على تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب بالانخراط في العمل البيئي.

وأضافت «فؤاد» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتضامن، اليوم الاثنين، أن هناك فرصًا قد تكون ضائعة للشباب في الريف، لافتة إلى وجود مشروعات صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والمخلفات الخاصة بروث الحيوان ومخلفات البلدية.

ولفتت إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في البدء للاستفادة من وجود الشباب، وزيادة مقترح برامج وزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن برامج الوزارة تشمل إنتاج وحدات البيوجاز التي تخرج طاقة للسيدة في المنزل، ومشروعات المخلفات الزراعية مثل الطماطم وقشر البرتقال.

ووقعت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف إدماج البعد البيئي في العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر بيت القاهرة.