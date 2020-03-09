وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، شهدت العديد من السجون الإيطالية احتجاجات غير واضحة السبب حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية استنادا إلى إدارة السجون اليوم الاثنين أن ستة مساجين لقوا حتفهم في مدينة مودينا الواقعة شمالي البلاد، بينما أصيب عدد آخر، مضيفة أن أكثر من 50 سجينا حاولوا الفرار.

وتحدثت نقابة شرطة السجون عن حدوث عصيان في 27 سجنا في كافة إيطاليا.

وربطت تقارير إعلامية بين هذه الاحتجاجات وإجراءات مكافحة فيروس كورونا في شمال إيطاليا، حيث تم تعليق الزيارات للسجون، وربما توفى عدد من السجناء جراء تعاطي جرعة زائدة من الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة مودينا تعد من المقاطعات التي يشملها الحظر حاليا في إيطاليا.

وعرضت وسائل إعلام مقاطع فيديو وصورا لعصيان في أحد السجون بمدينة ميلانو، وأظهرت اللقطات عددا من المساجين يقفون على أحد الأسطح، ويهتفون "حرية". وفي مدينة فودجا حاول مساجين الفرار، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب السلطات المعنية بشؤون الصحة في منطقة لاتيوم، شهد سجن ريبيبيا في روما احتجاجات.

ووصفت منظمة "أنتيجون" المعنية بحقوق السجناء، الوضع بالمثير للقلق.

وذكرت المنظمة أنه في أزمة، مثل التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، من المهم على نحو أساسي إطلاع المساجين على الوضع، وتسهيل تواصلهم مع أقاربهم عبر تطبيق "سكايب" على سبيل المثال.