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مجلس الوزراء ينفي تعطيل الدراسة اعتبارا من الغد

نادر سعد
نادر سعد
رانيا ربيع
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 10:11 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 10:11 م

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس اعتبارا من غد الثلاثاء 10 مارس الجاري لمدة 4 أسابيع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يتم اتخاذه يعلن على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة فى المجتمع.

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