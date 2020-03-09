«الحرية والتغيير» السودانية تدين محاولة اغتيال عبدالله حمدوك

أدان الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغير بالسودان، وجدي صالح، محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلا إنها تتنافى مع قيم الشعب السوداني.

وقال صالح: "ندين هذا السلوك بأشد عبارات الإدانة والتنديد، وهذه المحاولة لا تشبه الشعب السوداني ولا قيمه"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وأضاف أنها "محاولة يائسة من قوى الظلام التي تحاول أن تعيق مسيرة الثورة وسليمتها وقيمها في الحرية والديمقراطية"، مؤكدا أن "الشعب السوداني لن سنساق لهذه المحاولة اليائسة التي تريد أن تخرج البلاد من دائرة الأمن والاستقرار إلى دائرة العنف".

ودعت قوى الحرية والتغيير "كل أبناء وبنات البلاد في كل أرجاء الوطن، للخروج في مواكب حماية السلطة الانتقالية، وإكمال مهام الثورة. ثورتنا ماضية وستنتصر". كما وصفت محاولة الاغتيال بـ"الهجوم الإرهابي"، معتبرة أنه "محاولة للانقضاض على الثورة السودانية".

وتابعت: "في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ ثورتنا، نؤكد أن قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة. إننا ندعو كل جماهير شعبنا في العاصمة للخروج في مواكب والتوجه لساحة الحرية لإظهار وحدتنا وتلاحمنا الذي لا تضاهيه قوة".