رئيس جامعة القاهرة يوقف العمل بالبصمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، العمداء والأمين العام للجامعة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف لمواجهة انتشار فيروس كرونا وتحسبا للإصابة أو نقل العدوى حالة وجود ذلك، واستخدام التوقيع الدفتري بدلًا عن أجهزة البصمة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة استعانت اليوم بالكواشف الطبية الحرارية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والعاملين أثناء دخولهم والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستحدث، وذلك في إطار خطة جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضى، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت مبكرًا عن إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.