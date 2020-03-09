أعلنت السعودية اليوم الاثنين تقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة القول إن هذا يأتي "استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس".

وأضاف الربيعة أن قرار السعودية "يعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية".