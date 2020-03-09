رانيا يوسف: هل لازم نكون محليين ونرتدي حاجات قديمة وتقليدية

قالت الفنانة رانيا يوسف، تعليقًا على الجدل المثار بعد جلسة التصوير الأخيرة لها، إنها ترتدي ملابسها كما يرتدي كل الأشخاص، مشيرة إلى أن ما ترتديه مماثل لما ترتديه النجمات في المهرجانات العالمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، «هل لازم نكون محليين ونرتدي حاجات قديمة وتقليدية؟»، لافتة إلى أن العديد من النجمات تواكبن الموضة العالمية.

وتابعت: «شايفة إن الفستان حلو ولايق عليا وجميل، عاجبني شكلي ومش لابسة حاجة مبينة ديفوهات»، ذاكرة أنها تستعد لجلسات التصوير بملابس ومكياج وتسريحة شعر جيدة.

وعن أعمالها الحالية، أشارت إلى أنها تشارك في مهرجان الأقصر بفيلم «صندوق الدنيا»، إضافة إلى مسلسل «مملكة إبليس» على منصة شاهد الإلكترونية، فضلًا عن تحضيرها للموسم الثاني من مسلسل «الآنسة فرح».

وأثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور جلسة تصوير أجرتها أثناء وجودها في مدينة الأقصر؛ لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.